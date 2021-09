Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost, v glavnem zaradi visoke koprenaste oblačnosti. Od popoldneva ali večera bo možna kakšna ploha ali nevihta.

Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od zahoda oblačnost povečala. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 24 do 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER