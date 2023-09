Sreda, 27. septembra 2023

Prevladovalo bo lepo jasno vreme z visokimi dnevnimi temperaturami. Na vzhodnem pasu in na obali bo pihala zmerna burja, ki bo nekoliko bolj okrepljena v Trstu in okolici. Na območju Trbiža bo zjutraj sprva še možna kratkotrajna megla ali nizka oblačnost.

xDanes bo pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po kotlinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v notranjosti Slovenije čez dan veter vzhodnih smeri.

Jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 25, na Primorskem okoli 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA