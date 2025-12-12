Dvojezičnost spodbujajo s »poljubi«

Kiss&Go - Dvojezični poljubi / Baci bilingui. Tako se imenuje projekt za promoviranje večjezičnosti v obmejnem prostoru, ki sta ga razvili Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij. Krovni organizaciji sta se za izvedbo projekta povezali v ciljno začasno združenje Projekt, s katerim sta se v okviru Evropske prestolnice kulture 2025 uspešno prijavili na razpis za male projekte Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Projekt so razvili skupaj z Italijansko unijo, ki že leta sodeluje s krovnima organizacijama pri prijavljanju na evropske razpise.

Včeraj so projekt predstavili v nakupovalnem središču Supernova v Novi Gorici. Uvodoma sta spregovorila Martin Lissiach v imenu ciljnega začasnega združenja Projekt in Marko Gregorič (Italijanska Unija). Navzoče sta nagovorila tudi predsednik Italijanske unije Maurizio Tremul in Nives Cossutta, nova predsednica SKGZ, ki je poudarila, da je projekt pomemben, ker so med drugim prizadevanja manjšinskih organizacij v korist krepitve večjezičnosti popolnoma v sozvočju s poslanstvom Evropske prestolnice kulture, od katere se ravnokar poslavljamo. Tremul je opozoril, da projekt na simpatičen način promovira dvojezičnost, in sicer ravno v času, »ko je okoli nas veliko nestrpnosti do drugih jezikov, kultur, ver«.

Projekt Dvojezični poljubi sicer predvideva promoviranje večjezičnosti v krajih z visokim pretokom občinstva. Na igriv in nevsiljiv način želi poudariti večjezičnost kot pomembno vrednoto primorskega in obmejnega prostora, zlasti v duhu Evropske prestolnice kulture. V ta namen je predvidena postavitev stojnice v štirih nakupovalnih središčih v Italiji in Sloveniji, kjer se bodo mimoidoči obiskovalci lahko preizkusili v igrah za spoznavanje slovenščine in italijanščine ter v zameno prejeli promocijske izdelke. Projekt spremlja obsežna oglaševalska kampanja: nekateri jumbo plakati so že nameščeni, drugi bodo še prišli na vrsto v Novi Gorici, Gorici, Kopru in Trstu. Oglasi v medijih, na spletnih portalih in na javnih mestih bodo sledili do prvega tedna januarja.

V skladu z vrednotami EKP

»Projekt je pomemben predvsem zato, ker nosi dediščino Evropske prestolnice kulture in predstavlja enega najbolj konkretnih prispevkov organizacij civilne družbe slovenske narodne skupnosti v Italiji k sami Evropski prestolnici kulture, na kar smo izjemno ponosni. Hkrati projekt utemeljuje in nadgrajuje več desetletno sodelovanje med italijansko narodno skupnostjo v Sloveniji in na Hrvaškem ter slovensko narodno skupnostjo v Italiji. To sodelovanje je za nas izjemno dragoceno, saj je sodelovanje manjšin ključno za sožitje v Evropski uniji, zlasti v čezmejnem prostoru. Širi vrednote demokracije, miru in sožitja, ki so zapisane v statutih naših ustanov, ter daje zgled celotnemu primorskemu prostoru in državama Italiji in Sloveniji. Kakovostni odnosi med manjšinami in državama namreč prispevajo k višji kakovosti življenja, gospodarskemu razvoju in celostnemu razvoju obmejnega območja, s čimer se uresničuje duh Evropske unije, ki ga uteleša tudi Evropska prestolnica kulture,« poudarja Martin Lissiach. Po njegovih besedah je projekt tudi pomemben pokazatelj sodelovanja znotraj slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki se organsko izraža skozi delovanje obeh krovnih organizacij.

Prejeli so prispevek SPF

S stojnico oz. inštalacijo, ki vključuje dve igri, in promocijski materialom so bili prejšnji teden prisotni v nekdanji Qlandii, včeraj so se premestili v Supernovo v Prvomajski ulici v Novi Gorici, kjer bodo ostali do naslednjega tedna. Pred koncem leta bo sledil postanek v nakupovalnem središču Montedoro pri Miljah, nazadnje bo januarja prišlo na vrsto še nakupovalno središče Tiare v Vilešu. Za uresničitev projekta so iz sklada za male projekte GO! 2025 prejeli približno 150.000 evrov. Z nekaterimi dejavnostmi nameravajo nadaljevati tudi po formalnem zaključku projekta, še predvsem bi radi obiskali šole z obmejnega območja.