»Tudi preko športa se lahko naučiš slovenščino«

Tradicionalna decembrska novinarska konferenca slovenskega zamejskega športa v konferenčni dvorani Olimpijskega komiteja Slovenije v Ljubljani je že neke vrste ritualni dogodek, na katerem se srečajo predstavniki slovenskega olimpijskega komiteja, slovenski športni delavci ter športniki iz Italije, Avstrije, Madžarske ter Hrvaške, ki so tudi letos predstavili svoje dosežke v iztekajočem se letu, in novinarji. Skupni imenovalec je letos bila Zamejska športna koordinacija (Zaško), ki je preko regijskih pisarn OKS v Celovcu, Trstu, Monoštru in na Hrvaškem odprla možnosti razvoja in pridobivanje mladih v zamejske skupnosti, kjer je bilo teh dejavnosti v preteklosti zelo malo. Zaško je na včerajšnji novinarski konferenci predstavljala predsednica Petra Tramte, ki vodi Sektor za razvoj in programe športa na Direktoratu za šport pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. A poglejmo po vrsti.

»Šport je edinstveno sredstvo, da se ohranja jezik in identiteta. Ko mladim nekaj vcepiš v srce in če je to v slovenskem jeziku, to nese naprej v zrela leta,« je poudaril Ivan Peterlin, predsednik Zveze slovenskih športnih društev v Italiji.

Slovenci v Italiji so se letos predstavili z vsebinsko tematiko. »Z nami so športniki in trenerji italijanske narodnosti, ki so se s pomočjo športa približali slovenskemu jeziku in zdaj slovenščino tudi tekoče obvladajo,« je dejal Peterlin. Operativni tajnik ZSŠDI je predstavil življenjske zgodbe odbojkarice Zaleta Demi Vattovaz, nogometnega trenerja Vesne Zarje Danila Venanzija in odbojkarja Vala ter dijaka klasičnega liceja Trubar v Gorici Leonarda Prestenta iz Krmina. ZSŠDI je obenem predstavilo (in razdelilo) Fotografski zbornik slovenskega športa v Italiji, ki ga je uredil novinar tržaškega dnevnika Il Piccolo Riccardo Tosques. Predstavnici SKGZ in SSO Martina Budin ter Martina Bearzi sta predstavili še stilizirano rdeče srce, logotip, ki je zaščitni znak Slovencev v Italiji. Tudi slednji je povezan s športom, saj ga je kot prva na svojih dresih uporabila nogometna reprezentanca Žil. Srce pa krasi še drese različnih klubov (Zalet, SloVolley,Val,Mavrica, Jadran, Soča, ŠK Kras, Juventina Cheerdance Millenium itd).

Delegacijo ZSŠDI so poleg Peterlina in Bana dopolnjevali člana izvršnega odbora, podpredsednica Maja Peterin ter Sandro Corva, in vodja tržaške regijske pisarne OKS Petra Basezzi.

