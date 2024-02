Nebo bo pretežno oblačno z gostejšimi padavinami v jutranjih urah in na zahodu, medtem ko bo na obali in v nižini popoldne nehalo deževati. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1700 m v predalpskih predelih in okoli 1400 m v Alpah. V Karnijskih Alpah bodo padavine obilnejše.

Jutri bo pretežno oblačno, predvsem na zahodu bo občasno še lahko rahlo deževalo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.