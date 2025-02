Sreda, 5. februarja 2025

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. K nam od severa doteka razmeroma hladen in suh zrak.

Povsod po deželi bo jasno vreme. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2500 m. Po dolinah in kotlinah se bo pojavljala temperaturna inverzija.

Precej jasno bo, po nekaterih nižinah v notranjosti Slovenije bo dopoldne megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1, najvišje dnevne od 7 do 10, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.