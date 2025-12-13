Pred veleblagovnicami danes zbirajo humanitarno pomoč

Tržaška škofijska Karitas družinam in posameznikom v stiski redno deli pakete s hrano in izdelki za osebno nego. V glavnem gre za ljudi, ki so izgubili službo ali so brez stalne zaposlitve. Tu so tudi starejši in drugi samski ljudje, ki so ostali brez sorodnikov, zaradi česar težje shajajo iz meseca v mesec. Karitas jim humanitarno pomoč dostavlja redno, v glavnem jo deli po župniščih.

Revnim in pomoči potrebnim ljudem bo namenjena humanitarna pomoč, ki jo bo Karitas zbirala danes pred veleblagovnicami na Tržaškem v času odprtja trgovin. Posebej dobrodošli bodo konzervirana hrana, meso in ribe ter stročnice in zelenjava v konzervah, pripravljene omake in juhe v prahu, piškoti in druga suha hrana, izdelki za osebno higieno ter čistila za hišo in perilo.

Prostovoljci in prostovoljke škofijske Karitas bodo pomoč zbirali pred trgovinami Aldi v ulicah Coroneo, Fabio Severo in Flavia, pred trgovinama Conad City na Drevoredu 20. septembra in v Ulici Locchi, pred trgovinama Conad na Opčinah in v Ulici Morpurgo pri Domju, ob vhodu v trgovini Famila Superstore v naselju Valmaura in pri Rabujezu, pred trgovinama Lidl v ulicah Reni in Pollaiuolo, pred trgovinami Pam na Trgu Libertà in v ulicah Stock v Rojanu, Giulia in Alviano, ter pred trgovinami Eurospar v ulicah Flavia, Istria in Leo ter pri Stari Mitnici.