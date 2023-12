Sreda, 6. decembra 2023

Prevladovala bo spremenljiva oblačnost, prisotni bodo srednje-visoki in tanki koprenasti oblaki. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, ki bo prehodno lahko okrepljena na Tržaškem. Popoldne bo veter oslabel. Po kotlinah Trbiškega območja in v Valcellini bo zlasti dopoldne možna megla ali nizka oblačnost.

Na Primorskem bo zmerno, drugod pretežno oblačno in ponekod po nižinah lahko tudi megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 3, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA