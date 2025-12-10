Italijanska kuhinja dobila status Unescove dediščine

Italijanska kuhinja je kot prva kuhinja nekega naroda dobila status Unescove nesnovne dediščine. Na seznam Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) so jo dodali danes na srečanju medvladnega odbora v indijskem New Delhiju. Iz države gostiteljice srečanja pa so na seznam vpisali največji indijski festival Diwali.

Z vpisom italijanske kuhinje na seznam se je zgodilo prvič, da je status svetovne dediščine dobila nacionalna kuhinja v celoti, ne zgolj ena sama tradicija ali recept. Odbor je ocenil, da je italijanska kuhinja »kulturna in družbena mešanica kulinaričnih tradicij« ter »način skrbi zase in za druge, izražanja ljubezni in ponovnega odkrivanja kulturnih korenin, ki skupnostim ponuja možnost, da delijo svojo zgodovino in opišejo svet okoli sebe«.

Italijanska vlada v odločitvi Unesca ne vidi le simbolne časti, temveč tudi politično in gospodarsko orodje. Premierka Giorgia Meloni je v videonagovoru poudarila, da »italijanska kuhinja ni samo hrana, ampak kultura, tradicija, delo in bogastvo« ter jo označila za »najmočnejšega ambasadorja države v svetu«.

Ministra za kmetijstvo in turizem Francesco Lollobrigida in Daniela Santanchè sta poudarila identitetno razsežnost kuhinje: govorita o »zmagoslavju naših korenin«, zmagovalnem modelu, v katerem kmetje, predelovalci in gostinci delujejo v sinergiji, ter o »kulturnem modelu, ki je del nacionalne identitete in hkrati strateško gospodarsko sredstvo«.