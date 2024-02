Sreda, 7. februarja 2024

V notranjosti hribovitega sveta, zlasti na območju Karnije, Plodna in v okolici Trbiža bo prevladovalo spremenljivo vreme; v Predalpah bo v glavnem oblačno. V nižinskem pasu in na obali bo zlasti na zahodu možen rahel dež. V Julijskih Predalpah nad okoli 1200-1400 m bo možen dež s snegom ali ledeni dež.

Danes bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji oblačno, občasno bo lahko rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo še deloma jasno. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo na severu od -3 do 0, drugod od 3 do 8, najvišje dnevne od 7 do 12, na vzhodu do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.