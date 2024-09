Torek, 10. septembra 2024

V nižinskem pasu in na obalnem območju bo pretežno jasno vreme. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Popoldne bo v hribih prisotna spremenljiva oblačnost, verjetne bodo krajevne plohe in tudi nevihte.

Danes bo večinoma sončno, le po nižinah v notranjosti bo dopoldne ponekod še nizka oblačnost. Popoldne lahko predvsem v hribovitih krajih na zahodu nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.