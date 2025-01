Torek, 14. januarja 2025

Nad osrednjim Sredozemljem je ciklonsko območje, nad srednjo Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Jasno do rahlo spremenljivo vreme bo. Na obalnem območju bo pihala okrepljena burja. Na Tržaškem bo burja lahko močnejše jakosti, v hribih bo pihal zmerni veter iz severovzhoda. V nižinskem pasu bo na širšem območju zmrzovalo.

Pretežno jasno bo. Veter bo v notranjosti oslabel, na Primorskem pa bo še pihala zmerna do močna burja, ki bo zvečer začela slabeti.

Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, v alpskih dolinah do -12, v krajih z burjo okoli 0, najvišje dnevne od -1 do 3, na Primorskem do 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.