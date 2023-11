Torek, 14. novembra 2023

Nad jugozahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad Britanskim otočjem se nahaja ciklon. Topla fronta se nahaja nad Alpami in srednjo Evropo. Od zahoda nad naše kraje priteka toplejši in občasno bolj vlažen zrak.

Spremenljivo bo na zahodu in v višjih legah, oblačno pa na vzhodnem pasu, kjer bo možen rahel dež. V nižinskem pasu in v alpskih dolinah se bo pojavljala megla. Ponoči bodo možne razpršene padavine.

Danes se bo oblačnost čez dan povečala. Na Kočevskem in ponekod na zahodu lahko občasno rahlo dežuje. Še bo pihal jugozahodnik. Zvečer bodo padavine zajele večji del Slovenije.

Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah okoli ledišča, drugod od 5 do 11, najvišje dnevne od 12 do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA