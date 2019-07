Torek, 16. julija 2019

Nad večjim delom Evrope je pri tleh šibko območje visokega zračnega tlaka, nad Italijo pa je nastal plitev ciklon. V višinah doteka nad naše kraje s severozahodnimi vetrovi občasno hladnejši in bolj nestabilen zrak.

Danes bo sprva dokaj sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo, v krajih zahodno od nas pretežno oblačno. Popoldne bodo nastale plohe in posamezne nevihte, ki bodo bolj pogoste v krajih zahodno od nas.

Danes bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane kakšna ploha.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER