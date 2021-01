Torek, 19. januarja 2021

V nižinah in ob obali bo vlažno, prevladovalo bo oblačno vreme in možne bodo meglice. Tudi drugod po deželi bo spremenljivo oblačno.

Danes se bo na Primorskem in Notranjskem postopno pooblačilo. Drugod bo sprva nekaj sonca, dopoldne bo lahko ponekod tudi malo megle. Sredi dneva bo spet več oblačnosti.

Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -3, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 1 do 7, ob morju okoli 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER