Torek, 19. oktobra 2021

Zmerno oblačno do spremenljivo vreme bo. Zjutraj bo pihal burin, čez dan šibki krajevni vetrovi. V visokogorju bo kar toplo za ta letni čas z ničto izoterma okrog 3500 m.

Danes bo delno jasno, predvsem sredi dneva in popoldne pa zmerno oblačno. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, v mraziščih Notranjske okoli -2, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 16 do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER