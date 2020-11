Torek, 24. novembra 2020

Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Severno od Alp valovi vremenska fronta. V višinah k nam od zahoda priteka bolj vlažen in že nekoliko hladnejši zrak.

Jasno bo. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja; na Tržaškem bodo sunki burje ponoči nekoliko močnejši.

Na Primorskem bo pretežno jasno s šibko burjo. Drugod bo predvsem dopoldne precej nizke oblačnosti, nato se bo večinoma zjasnilo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER