Za javno skupščino o Magdaleni zbrali okrog 350 podpisov

Odbor za izboljšanje kakovosti življenja pri Magdaleni Maddalena vive je včeraj dopoldne oddal občinskim uradom peticijo, s katero vabi občino, naj čimprej skliče javno skupščino. Več kot 350 podpisnikov želi namreč opozoriti na potrebo po zelenih območjih v gosto naseljeni četrti. Preveč je delovišč in novih gradenj, so pred predajo peticije povedali na Velikem trgu, premalo pa zelenic. »Podpise smo zbirali med prebivalci, ki pogrešajo nekdanja zelena območja,« je povedal pediater Pierpaolo Brovedani, član odbora, ki se za kakovost življenja v omenjeni četrti bori desetletja, odkar je občina predlagala, da bi hitro cesto, ki zdaj teče nad Ulico Svevo, zgradili med stanovanjskimi hišami pri Magdaleni. »Z občino, rajonskim svetom, deželo, Aterjem, trgovci in prebivalci želimo spregovoriti o nekdanjem prostoru zdravstvenega podjetja v Ulici Marenzi.« Tam se namreč spet napoveduje gradbišče, ko pa bi krajani želeli, da bi se prostor namenilo skupnosti.

Nekoč so v Ulici Marenzi bile pralnice za razkuževanje perila bolnišnice pri Magdaleni. Prava terasa nad Tržaškim zalivom, ki je trenutno v lasti podjetja za neprofitno gradnjo Ater, bi lahko po mnenju odbora sestavljala del »zelenega kroga, ki smo ga občini predlagali kot odškodnino po petnajstih letih betoniranja,« je včeraj spomnila Serena Rosso. »Stavbe in promet so glavne značilnosti naše četrti. Občina je sicer uredila manjšo zelenico, ki pa je večini zaprta. Župan se želi zapisati v zgodovino mesta, je pred kratkim izjavil, kot pobudnik prenove Velikega trga. Mi pa mu ponujamo nezamenljivo priložnost, da se v spomin Tržačanov zapiše kot župan, ki je z ureditvijo zelenih območij izboljšal kakovost življenja prebivalcev.«

Mestna četrt ima pestro zgodovino, je spomnil Gianni Zubalic, kmetovalec, ki je nekoč imel gostilno pri Magdaleni: »Prostorov za druženje ni več. Nekoč so bile gostilne, manjše družinske trgovine, trg in parki, danes pa so nekdanje prostore za skupnost nadomestili marketi, parkirišča in stavbe.« Z javno skupščino, so zaključili, bi lahko načeli skupno načrtovanje območja v Ulici Marenzi, v sodelovanju z občankami in občani. Val