Torek, 26. novembra 2024

Nad severnim morjem in Britanskim otočjem je globoko ciklonsko območje. Vremenska fronta se prek zahodne Evrope bliža Alpam. Od jugozahoda priteka k nam postopno toplejši in bolj vlažen zrak.

Ponoči se bodo v alpskih dolinah in kotlinah pojavljale meglice. Čez dan bo prevladovalo spremenljivo vreme, več oblačnosti bo zvečer v Julijskih Predalpah. V nižinskem pasu in ob morju bo pretežno oblačno. Od popoldneva bo na obalnem območju in na vzhodnem pasu rahlo deževalo. Meja sneženja bo visoko na nadmorski višini nad 2000 m.

Danes se bo od zahoda oblačnost povečala. Rahel dež se bo popoldne in zvečer postopno razširil nad južno polovico Slovenije, večinoma suho bo ostalo na severu države. Veter bo oslabel.

Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah severne Slovenije okoli 0, drugod od 3 do 9, najvišje dnevne od 10 do 16, v severnih krajih okoli 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.