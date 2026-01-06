VREME
Torek, 06 januar 2026
Torek, 6. januarja 2026

6. jan. 2026 | 0:01
    Torek, 6. januarja 2026
Nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem je območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto, ki valovi od Pirenejskega polotoka čez srednjo Italijo in južni Balkan proti vzhodu. Nad naše kraje od vzhoda doteka mrzel in vlažen zrak.

Prevladovalo bo oblačno vreme z občasnim sneženjem, predvsem na Krasu in v Trstu. Ob obali in proti vzhodu bo pihala burja. Sunki bodo v Trstu dosegli tudi 100 km na uro.

Danes bo oblačno. V notranjosti bo občasno rahlo snežilo, najmanj verjetne padavine bodo v zahodni in severni Sloveniji. Burja na Primorskem se bo popoldne okrepila.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

