50. rojstni dan ZSŠDI: obeležili ga bodo na spletu in s knjigo

Čez manj kot teden dni, 8. decembra, bo Združenje slovenskih športnih društev v Italiji praznovalo okrogli jubilej. Športna krovna zveza je bila namreč ustanovljena na ta dan leta 1970 v prostorih Stadiona 1. maja v Trstu, kjer so se zbrali predstavniki šestnajstih slovenskih športnih društev, da bi ustanovili svojo krovno organizacijo. Tako pomembna obletnica bi si seveda zaslužila prav poseben praznik, za katerega pa bo treba še malo počakati. Dogodke, ki jih je ZSŠDI imelo v programu med 7. in 8. decembrom, so zaradi vladnih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa preložili na kasnejši termin. Če bo le mogoče, bo združenje obeležilo svojo okroglo obletnico v januarju ali februarju. Na sporedu bo simpozij o Bojanu Pavletiču, ki je bil najzaslužnejši za razvoj telesne kulture med Slovenci v Italiji, tako da ga povsem upravičeno imamo za »očeta našega modernega športa«; predstavitev nove raziskave ZSŠDI o slovenskem športu v Italiji v času pandemije covid-19 in slavnostna akademija z gosti. Kljub temu da letos praznika ne bo, pri ZSŠDI-ju ne ostajajo praznih rok.

Sredi decembra bo zagledala luč sveta knjiga »50 let ZSŠDI«, ki jo je uredil Branko Lakovič.

V prihodnjih dneh pa bo na Facebook in Instagram profilih Skupaj zmoremo zaživela spletna akcija »Jaz sem ZSŠDI«, preko katere združenje vabi vse svoje reprezentante in reprezentantke ter obiskovalce svojih dogodkov, da delijo svoja doživetja z objavo fotografije ali komentarja in oznake #jazsemzsšdi.