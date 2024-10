Alcaraz premagal Sinnerja in osvojil turnir v Pekingu

Španec Carlos Alcaraz je zmagovalec teniškega turnirja v Pekingu. V finalu, v katerem sta se merila prva dva nosilca, je letošnji zmagovalec Pariza in Wimbledona s 6:7 (6), 6:4 in 7:6 (3) premagal prvega igralca sveta, Južnotirolca Jannika Sinnerja.

Za Alcaraza je to četrta letošnja turnirska zmaga in 16. v karieri.

Južnotirolec lahko žaluje predvsem za osmo igro drugega niza. Pred njo je vodil s 4:3, v njej pa imel dve zaključni žogi za odvzem servisa, ki ju ni izkoristil. Španec je izenačil, dobil dve naslednji igri in izenačil na 1:1. V tretjem nizu sta oba igralca tekmecu po enkrat vzela servis, najprej je to uspelo Alcarazu, tako da je tudi tega odločal »tie break«. V njem je Sinner povedel s 3:0, do konca pa ni več osvojil niti točke.

Španec je tako prekinil serijo 14 zaporednih zmag Sinnerja, ki tudi ni ubranil lanskega naslova najboljšega v Pekingu.