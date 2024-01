Ali bo bosonogi Ivan zdržal do cilja v Sesljanskem zalivu?

Danes zjutraj so z Ljubljanskega grada odtekli tekači in tekačice, ki bodo po petih etapah zaključili tekaško tekmovanje Ipertrail – dolgo kar 164 kilometrov– v soboto v Burjinem naselju v sesljanskem Portopiccolu. Na najdaljši razdalji Burjinih tekov (skupno jih je osem) letos tekmuje 40 tekačev in tekačic. Med njimi je tudi 38-letni Ivan Hrastovec, doma z Vranskega, ki na najdaljši razdalji tekmuje kar bos. »Z bosonogim tekom se ukvarjam približno deset let. Zadnji dve leti pa treniram bolj resno in sem že nastopal na 40, 60 in 100-kilometrski razdalji. Težko je, da bi ciljal na prvo mesto, saj imamo bosonogi tekači druge težave med samim tekom, tako da ne skrbimo zgolj za čas in pozicijo,« je dejal Hrastovec.

Prvi dan so udeleženci Burjinega Ipertraila odtekli 50 kilometrov. Prespali bodo v okolici Planine. Do sobote, ko jih bodo organizatorji pričakali na cilju v Sesljanu, jih čakajo okrog trideset do štirideset kilometrov dolge etape.

Drugi teki burje, ki jih organizira društvo S1 (predsednik je Tommaso de Mottoni), bodo na sporedu v noči s petka na soboto in v soboto. Tekli bodo na razdaljah: 80 km, 57, 42, 30, 21 in 10. Posebnost bo tudi letos bolj folklorističen tek s pivom, ki bo v Portopiccolu v Sesljanu že v petek, ob 18. uri.

Pri organizaciji vseh dogodkov sodelujejo tudi Občine Trst, Devin-Nabrežina, Zgonik, Repentabor in Dolina ter organizacija I Feel Slovenia.