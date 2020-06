Alternativni zaključni prireditvi

Koronačas nas je naučil tudi kaj novega. Zagotovo se ga bodo za dolgo spominjale ritmičarke ŠZ Bor in članice in člani Cheerdance Millenium (CDM). Oba kluba sta se strogim omejitvam prilagodila s treningi na daljavo, pošiljanjem videoposnetkov, preizkusila pa sta se tudi v virtualnih zaključnih prireditvah. Ritmičarke ŠZ Bor so pripravile daljšo virtualno zaključno akademijo, na kateri so nastopile vse starostne skupine, po notah Vamos a la playa pa so zaplesale vse ekipe CDM.

(Ne)tradiciopnalna zaključna akademija ŠZ Bor: (Geslo: Akademija2020)

Videomozaik Cheerdance Millenium: