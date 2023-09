»Američani za Italijane in Kanadčani za Slovence niso nepremagljivi«

Na košarkarskem svetovnem prvenstvu se danes v Manili začenjajo izločilni boji. V četrtfinale sta se uvrstili tudi Italija in Slovenija, ki pa imata za preboj v polfinale kar zahtevni nalogi. Italijani se bodo danes ob 14.40 pomerili proti košarkarjem ZDA, Slovenci pa jutri ob isti uri proti Kanadčanom. Pred začetkom najbolj zanimivega dela SP smo se na kratko pogovorili s košarkarskim trenerjem Markom Švabom, ki je že več let vodja minibasketa pri nabrežinskem Sokolu.

Ste pričakovali uvrstitev Italije v četrtfinale?

Po pravici povedano tega nisem pričakoval, sploh potem ko je Italija zaostajala že za 16 točk proti Srbiji. So pa nato Srbi povsem popustili in Italijanom je na krilih Datomeja in Fontecchia uspel zaslužen preobrat.

Ima Italija sploh kaj možnosti za zmago proti ZDA?

Litva je dokazala, da Američani niso nepremagljivi. Seveda potrebujejo Italijani brezhibno igro, dodatno motivacijo pa lahko igralcem vlije selektor Pozzecco. Italija je doslej pokazala solidno igro, v postavi pa ima kar nekaj zelo dobrih mladih košarkarjev.

Težko delo čaka tudi Slovenijo proti Kanadi, kajne?

Kanada je predvsem s fizičnega vidika boljša od Slovenije. Slovenci pa so dokazali, da znajo predvajati učinkovito igro. Seveda se vse vrti okoli Dončića, proti Avstraliji pa je ekipa igrala zelo dobro, tudi ko je bil Luka prisiljen ostati na klopi. Tekma proti Kanadi bo težka bitko, če pa se Sloveniji vse poklopi, se lahko uvrsti v polfinale.

Je morda visok poraz proti Nemčiji sprožil alarmni zvonec?

Ne verjamem. Do poraza je po mojem mnenju prišlo predvsem zaradi utrujenosti, saj so reprezentance doslej imele zelo malo časa za počitek. Če so se Slovenci zdaj predvsem mentalno sprostili, se bodo lahko enakovredno kosali s Kanado. Upam le, da se ne ponovi scenarij z lanskega četrtfinala EP proti Poljski.