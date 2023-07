»Ameriška« Triestina

Triestina ima od danes ponoči nove lastnike. Ravno danes, ko v Združenih državah Amerike praznujejo dan neodvisnosti, je prišlo do podpisa prevzema tržaškega tretjeligaša s strani ameriškega investicijskega sklada Lbk Capital, ki ima sedež v Atlanti v zvezni državi Georgiji. Prvič v zgodovini bo torej Triestina imela lastnike iz ZDA, potem ko so Američani lani prevzeli tržaški košarkarski klub. Družba Lbk Capital ima na svojem čelu mladega 36-letnega bogataša Bena Rosezweiga, novega lastnika Triestine. Po enem samem letu se torej zaključuje predsednikovanje ravno tako mladega Simoneja Giacominija s svojim Atlas Consultingom. Slednji naj bi se že zanimal za nekatere druge nogometne klube (v prvi vrsti Siene in Reggine).

Nov lastnik (in najbrž predsednik) Triestine Ben Rosezweig naj bi bil v odličnih odnosih z Duncanom Niederauerjem, sedanjim lastnikom nogometnega kluba iz Benetk Venezie. In ravno po zaslugi tega prijateljstva naj bi se Rosezweig začel zanimati za Triestino.