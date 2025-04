Andreja Slokar zamenjuje trenerja

Najboljša slovenska smučarka minule zime Andreja Slokar se bo v olimpijsko sezono podala s spremenjenim trenerskim štabom. Štab Ajdovke zapušča dosedanji trener Boštjan Božič. Slokar je prav na zadnji tekmi sezone v Sun Valleyju s tretjim mestom poskrbela za edine slovenske stopničke na ženskih tekmah svetovnega pokala v alpskem smučanju 2024/25.

Slokar je tudi po številu točk preteklo sezono svetovnega pokala sklenila kot najboljša med Slovenkami. Zbrala je 260 točk, Neja Dvornik točko manj - 259.

»Sezono zelo težko povzamem,« je po koncu sezone v izjavi za STA povedala 27-letna Ajdovka, navdušuje jo slalom, v katerem je 12. slalomistka sezone, manj veleslalom. V tej disciplini je bila nazadnje pred tremi leti v Areju del najboljše trideseterice v elitni konkurenci.

»Imam dve disciplini, slalom sem v primerjavi z lani kar lepo dvignila, pri drugi pa se vse od poškodbe naprej tako borim, da sploh ne vem, kaj narediti,« je stisko opisala Slokar.

»V slalomu mislim, da je po številu točk to moja najboljša sezona v karieri. Letos sem bila zelo konstantna, kar me zelo veseli, in tudi te zadnje stopničke, ki sem jih dosegla ..., mi je prav malo odleglo. Celo sezono sem smučala res dobro, samo nisem uspela sestaviti kaj pametnega, sem bila stalna, ampak stalna okrog osmega in devetega mesta, kar je v redu, ni pa ravno to, kar si želim,« je bila neposredna v odgovoru smučarka iz Ajdovščine.

»Zadnja tekma sezone mi je dala potrditev, samo dokler se to ne zgodi, ne moreš vedeti, ali je to res,« je povedala.

V olimpijski sezoni, z vrhuncem februarja na tekmah za kolajne v Cortini d’Ampezzo, bo skušala izboljšati veleslalom. »Zanesljivo smučam dosti boljše veleslalom, kot sem to kazala letos. Cilj za naslednje leto je dvigniti povprečje v slalomu, želim ohraniti to stalnost, samo da bi bila ta konstanta na višji ravni, ter dvigniti raven veleslaloma. Potrebujem en rezultat. Od poškodbe naprej nisem imela enega veleslalomskega rezultata in ga potrebujem, prav čutim, da ga potrebujem za naprej,« je še dejala.

Novega trenerja bo v olimpijski sezoni imela tudi najboljša slovenska smukačica Ilka Štuhec, edina Slovenka na smukih in superveleslalomih, ki se je po eni sezoni razšla s trenerjem Alešem Gorzo.