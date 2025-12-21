Soča SloVolley tudi iz Trevisa brez zmage, v D-ligi zmaga in poraz

MOŠKA B-LIGA

Treviso Volley Soča – SloVolley ZKB Lokanda Devetak 3:1 (25:23, 18:25, 25:14, 25:17)

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 10, Černic (L), Princi 2, A. Cotič 0, Miklus 9, Čavdek (L), T. Cotič 17, Makuc 1, Antoni 0, Sicco 9, Tomić 8, Katalan 1, Giusto 2, S. Cotič 0. Trener: Battisti

ŽENSKA D-LIGA

Latisana - Zalet 3:0 (25:13, 25:20, 25:21)

Zalet: Olivotti 3, Gulich 9, Lakovič 6, Luxa 2, Mbengue 2, Rapotec 8, Movio (L1), Gargiuolo (L2); Dandri 0, Oberdan 0, Karadzic n.v., Regent n.v. Trener: Bosich

Zaletovke so na gostovanju v Latisani morale priznati premoč veliko bolj izkušeni domači ekipi, z igro pa vsekakor niso razočarale. Trener Edi Bosich je bil zelo zadovoljen s pristopom svojih varovank, ki so se borile za vsako žogo, a so jih nasprotnice tudi z izkušnjami znale prelisičiti. »Svojim odbojkaricam nimam kaj očitati, saj so se ves čas borile in pokazale pravi pristop,« je po tekmi komentiral Bosich. Praznični premor jim bo dobro del, saj upa, da bodo lahko v tem času sanirali poškodbe, ki ekipo pestijo v zadnjem času.

Sporting Club – Soča Lokanda Devetak ZKB 2:3 (25:27, 25:20, 14:25, 25:17, 6:15)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Komic 18, Scocco 8, Piva 17, Menis 12, Paulin 8, Cotič 3, L. Berzacola 2, Buna 1, Tognolli 1, D'Amelio (L), Gruden, Tosolini. Trener: Orel

Soča Lokanda Devetak ZKB se z gostovanja vrača z dvema pomembnima točkama. Tekma je bila nekoliko neobičajna, saj jo je zaznamovalo več preobratov. Bolje so začele sočanke, ki so vodile cel prvi niz, a proti koncu nekoliko popustile. Na koncu pa jim je uspelo zmagati na razliko. V drugem nizu so ves čas lovile nasprotnice, ki jim je uspelo izenačiti na 1:1. V tretjem so prednjačile Orlove varovanke in ga osvojile z levo roko, v četrtem pa so obratno same popustile in s številnimi napakami pripomogle k temu, da je set zlahka osvojil Sporting Club. V odločilnem petem nizu so se znova zbrale in ga gladko zmagale ter se razveselile dveh točk. Sočanke sicer na gostovanje niso odšle v najboljši formi. Marta Scocco je igrala kljub vročini, medtem ko Agate Berzacola zaradi bolezni sploh ni bilo na tekmi.