Jadran v napeti končnici zapravil zmago, praznih rok tudi Bor Radenska

MEDDEŽELNA B-LIGA

Reggio Emilia – Jadran 77:75 (23:20, 44:34, 56:53)

Jadran: Rolli 2 (-, 1:2, -), Batich 20 (3:6, 4:5, 3:6), I. Gulič 3 (-, -, 1:2), Demarchi 8 (-, 1:1, 2:7), Vecchiet 4 (-, 2:2, 0:2), Jakin 0 (-, 0:3, -), Pregarc 2 (0:2, 1:2, -), Diminić 18 (1:2, 7:12, 1:4), Persi 6 (1:2, 1:1, 1:1), Gobbato 12 (1:4, 4:5, 1:8), Sabadin nv. Trener: Jogan.

Jadranovi košarkarji leto 2025 končali s tesnim porazom v Reggio Emilii. V predpredzadnjem krogu prvega dela meddeželne B-lige so proti domači ekipi klonili z izidom 77:75. Novoletni premor se bo za Jadran končal že v nedeljo, 4. januarja, ko se bo v kraju Castel San Pietro Terme pri Bologni pomeril z zadnjeuvrščeno Olimpio Castello. Prvo polovico prvenstva bo nato sklenili z domačo tekmo proti Virtusu iz Padove, ki bo na sporedu v nedeljo, 11. januarja, na Čarboli.

Napet in izenačen dvoboj, ki sta ga ekipi odigrali v domači športni dvorani A-ligaša Pallacanestro Reggiana, se je odločil prav v končnici. Slabi dve minuti pred koncem je Jadran vodil s štirimi točkami naskoka (69:73), s trojko in košem iz protinapada pa so domačini minuto in 14 sekund pred koncem povedli za točko (74:73). Sledil je koš Jadranovega kapetana Matije Baticha za novo vodstvo združene ekipe (74:75) ter zapravljen napad Reggio Emilie. Varovanci trenerja Matije Jogana so tako imeli na voljo napad za zmago, ki pa se jim povsem ponesrečil. Domačini so napako izkoristili ter s košem in zadetim prostim metom znova prešli v vodstvo. Jadran je imel po minuti odmora na voljo še 6,7 sekunde za zadnji napad. Po izvajanju je žogo v roke dobil Gobbato, ki si je prislužil dva prosta meta. Prvi se je odbil od obroča, drugega pa je Gobbato namerno zgrešil. Odbito žogo je ujel Diminić, ki pa iz težkega položaja mimo 213 cm visokega albanskega centra Nikocija ni zadel.

C-LIGA

Bor Radenska – Humus Sacile 71:73 (15:16, 38:31, 51:48)

Bor: Lo Duca 7 (3:6, 2:4, -), Brancati 3 (1:2, 1:3, 0:1), Fort 22 (6:11, 5:11, 2:4), Comar 13 (3:5, 2:7, 2:2), Giustolisi 1 (1:2, -, 0:1), Zettin 10 (-, 2:4, 2:5), Gallocchio 1 (1:2, 0:2, 0:3), Maurel 4 (2:2, 1:6, -), Finatti 10 (2:2, 1:2, 2:6), Fr. Savoia, Fi. Savoia in Fonda nv. Trener: Krčalić.

V zadnjem, 13. krogu prvega dela C-lige je Bor Radenska na domačem igrišču utrpel tesen poraz. Proti Humusu iz Sacileja so košarkarji svetoivanskega kluba klonili z 71:73, kar je njihov osmi zaporedni poraz. Dvoboj na Stadionu 1. maja se je odločil prav v končnici, saj je bil 13 sekund pred koncem bil izid 71:71. Gostje so nato zadeli dva prosta meta, domačini pa so zapravili napad za morebitno zmago ali podaljšek.

Borovi košarkarji, med katerimi še vedno ni kapetana Možine in izkušenega centra Medizze, so vsekakor zaigrali nekoliko boljše kot na prejšnjih tekmah, kar pa ni bilo dovolj, da bi preprečili nov poraz. Po prvem polčasu so vodili s 7 točkami naskoka (38:31). V napadu so sicer nekajkrat zastali, v obrambi pa so imeli proti ostrostrelcem iz Sacileja kar nekaj težav. V napeti končnici tekme je domačinom zmanjkalo nekaj samozavesti, tako da so potegnili krajši konec. Z 22 točkami je bil najboljši Borov strelec Fort, nekaj več pa so pokazali še Comar (13), Zettin in Finatti (oba po 10).