Anna Turel bo igrala na SP U19

Goriška košarkarica Anna Turel bo z italijansko reprezentanco igrala na svetovnem prvenstvu U19, ki bo v Debrecnu na Madžarskem od 7. do 15. avgusta. Devetnajstletna košarkarica videmskega Delserja (s klubom iz Vidma bo tudi v prihodnji sezoni igrala v A2-ligi) je na pripravah prepričala selektorja Roberta Riccardija, ki jo je vključil v dvanajsterico, ki je danes odpotovala na Madžarsko. Turelova (letnik 2002) se je v dresu Italije leta 2018 v Litvi že okitila z naslovom evropske prvakinje U16, nastopa na SP U19 pa je nov velik dosežek zanjo. V minuli sezoni je bila goriška branilka in organizatorka igre med nosilkami igre Delserja v A2-ligi.

Italija bo v predtekmovanju igrala v skupini A z ZDA, Avstralijo in Egiptom. Prvi dvoboj bodo »azzurre« odigrale proti ZDA (7. avgusta ob 20.30), dan kasneje se bodo pomerile proti Egipčankam (ob 17. uri), nazadnje pa bo še dvoboj med Italijo in Avstralijo (10. avgusta ob 20.30). Iz predtekmovanja se bodo vse ekipe uvrstile v osmino finala. Italijo v izločilnih bojih čakajo ekipe iz skupine B, in sicer Madžarska, Rusija, Tajvan in Argentina.