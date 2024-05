Konec tedna tudi za Pokal Breg

Jutri in v soboto bo v športnem centru Silvana Klabjana na sporedu že tradicionalni turnir v starostnih skupinah U9, U11 in U13 Pokal Breg 2024. Organizator je nogometna sekcija ŠD Breg v sodelovanju z ZSŠDI. Jutri bodo na kot prvi na vrsti cicibani, to se pravi U11. Nastopilo bo osem ekip, ki bodo razdeljene v dve skupini. Skupina A: Breg A, Vesna, Muggia in Domio. Skupina B: Breg B, Zarja, Chiarbola in Sistiana Sesljan. Ob 17. uri bosta na sporedu dve tekmi: Breg A – Vesna in Muggia – Domio. Nadaljnji spored je: 17.30 Breg B – Zarja, Chiarbola – Sesljan, 18.00 Breg A – Muggia, Vesna – Domio, 18.30 Breg B – Chiarbola, Zarja – Sesljan, 19.00 Breg A – Domio, Vesna – Muggia, 19.30 Breg B – Sesljan, Zarja – Chiarbola. Finale bo ob 20.30.Sledilo bo nagrajevanje.

V soboto še U13 in U9

V soboto bodo na vrsti začetniki U13 in mali cicibani U9. V starostni skupini U13 bo prav tako nastopalo osem ekip. Skupina A: Breg, Muggia, Domio in Vesna. Skupina B: Primorje, TS Victory Academy, Opicina in Roianese. Prva tekma bo na sporedu ob 10. uri. Bregu bo nasproti stala Muggia. Pol ure kasneje bo Vesna igrala proti Domiu. Derbi med Bregom in Vesno bo ob 14. uri. Finalna tekma bo ob 17.30.

V starostni skupini U9 bodo v skupini A Breg, Zarja, Muggia in Domio. V skupini B pa: Vesna,Primorje, Chiarbola in TS Victory. Ob 10.30 bosta na sporedu uvodni tekmi: Breg – Zarja in Muggia – Domio. Ob 11.00 pa: Vesna – Primorje in Chiarbola – TS Victory. Finale bo ob 16. uri. Sledilo bo nagrajevanje. Vseskozi pa bo na voljo hrana in pijača.