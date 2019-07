Anna Turel s Futuroso na šestem mestu

Goriška košarkarica Anna Turel se je iz kraja Castellana Grotte pri Bariju vrnila s šestim mestom v državnem finalu ulične košarke do 18 let. Dijakinja humanističnega liceja Simon Gregorčič v Gorici je na turnirju nastopila v dresu tržaške Futurose - v prihodnji sezoni se seli k Delserju v Videm v A2-ligo -, poleg Anne so ekipo sestavljale še Alyssa Cristofaro, Matilde Franca in Giorgia Sammartini, košarkarice pa je vodil trener Alessio Scala. Turelova in soigralke, potem ko so v predtekmovalni skupini nanizale pet zmag (vključno s prestižnim uspehom proti na koncu tretjeuvrščenemu Reyerju iz Benetk) in dva poraza, so v četrtfinalu klonile proti ekipi Roseto Panthers iz Abrucev. Naslov državnih prvakinj so osvojile košarkarice moštva Amatori Savona.