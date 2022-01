Avstralija preklicala vizo Novaka Đokovića

Avstralski minister za priseljence Alex Hawke je danes uporabil izvršna pooblastila za preklic vize prvega teniškega igralca sveta Srba Novaka Đokovića. To je v izjavi za javnost utemeljil z interesom javnosti. Đokoviću zdaj grozi izgon tik pred začetkom odprtega prvenstva Avstralije, kar bo poskušal preprečiti s pritožbo na sodišču.»Danes sem uporabil svoja pooblastila po členu 133C(3) zakona o priseljevanju za preklic vize Novaka Đokovića na podlagi zdravstvenih razlogov in ohranjanja reda, saj je to v javnem interesu,« je v izjavi zapisal Hawke. »Pri odločitvi sem pazljivo pretehtal vse prejete informacije od ministrstva za notranje zadeve, avstralske mejne policije in gospoda Đokovića«.

Mejna policija je necepljenemu 34-letnemu zvezdniku že 6. januarja preklicala vizo za vstop v državo zaradi neveljavne zdravstvene izjeme za vstop v času pandemije novega koronavirusa. Odločitev mejne policije je 10. januarja razveljavilo zvezno sodišče na podlagi ugotovitve, da Đokoviću na meji ni bil omogočen pravičen postopek, ni pa posegla v vsebinske razloge za preklic vize.

Glavno vprašanje se vrti okoli tega, ali Đoković sploh lahko vstopi v Avstralijo kot necepljen tujec. Po obstoječih pravilih obstajajo izjemno stroge izjeme, med katerimi ni prebolelosti covida-19 v zadnjih šestih mesecih, na kar se Đoković sklicuje.

V zadnjih dneh se je med drugim odprlo več vprašanj glede Đokovićeve decembrske prebolelosti covida. Priložil je tudi pozitiven test PCR, ki naj bi ga bil opravil 16. decembra, mediji pa so izbrskali objave o več njegovih javnih nastopih v naslednjih dveh dneh. Đokoviće je kasneje javno priznal, da se 18. decembra v Beogradu ni izoliral, ko je opravil intervju z novinarjem francoskega športnega medija L’Equipe. Za nastope v javnosti dan prej je zatrdil, da še ni imel izvida testa. Na obrazcu za vstop v Avstralijo je zanikal, da bi v 14 dneh pred prihodom obiskoval druge države, a je nato postalo jasno, da je v drugi polovici decembra potoval med Srbijo in Španijo, pri čemer je priznal »človeško napako« njegovega agenta pri izpolnjevanju obrazca.