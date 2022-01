Avstralsko sodišče odločilo v korist Đokovića

Avstralsko zvezno prizivno sodišče je danes odločilo v korist Novaku Đokoviću glede zavrnjene vize za vstop v Avstralijo. Vladi je naročilo njegov takojšen izpust iz pridržanja za tujce. Đoković ima sedaj po navedbah sodišča zagotovljeno pravno pomoč in možnost sodnega varstva v primeru vstopa v države.

Vladna stran je sicer sporočila, da utegne v zadevo še vedno poseči tudi minister za imigracijske in državljanske zadeve Alex Hawke, ki bi lahko uporabil izvršna pooblastila za izgon srbskega tenisača iz države še pred začetkom turnirja za grand slam. V tem primeru bi devetkratnega zmagovalca OP Avstralije Đokovića doletela tudi triletna prepoved prestopanja avstralskih meja.

Đorđe Đoković, Novakov brat, je medtem povedal, da avstralske oblasti želijo ponovno zapreti prvega igralca sveta, poroča Tanjug. »Zadnja informacija je, da ga želijo zapreti. Ta čas se posvetujejo z odvetniki in službo za stike z javnostjo. Novak, ki je s svojimi odvetniki še vedno v prostorih, kjer je potekalo sojenje, pa razmišlja o svojih opcijah. Je pa to velik poraz za avstralske oblasti, ki to težko sprejemajo,« je dejal Đorđe Đoković,

Đoković je predložil vso potrebno dokumentacijo za vstop v državo, četudi ni cepljen, so argumentirali na sodišču njegovi odvetniki, in ima upravičeno zdravstveno izjemo za vstop v državo.

V odgovoru na navedbe igralčevih zagovornikov je vladna stran, ki jo je zastopal pravobranilec Christopher Tran povedal, da nedavna okužba z dne 16. decembra ne izpolnjuje pogojev za izjemo pri vstopu v državo, saj okužba z novim koronavirusom ne pomeni hkrati tudi prebolevnost covida-19. Ob tem je namignil, da gre v primeru Đokovića tudi za neskladnost pri datumih, do katerih bi moral Đoković predložiti ustrezne dokaze o izjemi.