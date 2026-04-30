Namizni tenis

ŠK Kras z državnim prvakom in podprvakom

Erik Paulina je bil na državnem prvenstvu v Terniju najboljši v starostni skupini U17. Jan Slavec pa je med U15 klonil šele v finalu. Tudi ekipno drugo mesto

Jan Grgič |
Terni |
30. apr. 2026 | 8:31
    Predstavniki ŠK Kras, z leve: trener Saš Lasan, Jan Slavec, Federico Carmeli in Erik Paulina (DRUŠTVENI ARHIV)
Državni naslov U17, državni podnaslov U15 in ekipni podnaslov U17. Izkupiček namiznoteniških igralcev športnega krožka Kras iz Zgonika na italijanskem mladinskem državnem prvenstvu v Terniju je nadvse fantastičen. V starostni skupini do 17. leta starosti je italijanski državni prvak postal ErikPaulina (letnik 2009), ki je v finalu s 3:1 (12:10, 11:9, 6:11, 11:9) premagal nekdanjega soigralca pri Krasu, slovensko govorečega igralca sardinske Muravere Francesca Trevisana. V starostni skupini U15 se je do finala prebil Jan Slavec (2012), ki je nato izgubil s 3:1 (11:9, 5:11, 11:3, 11:9) proti Tommasu Simiju (Cascina). Tako Paulina kot Slavec sta ostala v Terniju, kjer bosta trenirala do nedelje. V ponedeljek pa bosta z državno reprezentanco odpotovala na mednarodni turnir v Španijo.

Paulinova pot do osvojitve državnega naslova je bila vse prej kot lahka. Krasov namiznoteniški igralec je dobre nastope stopnjeval z dvoboja v dvoboj. Na začetku se je Paulina pomeril s soigralcem zgoniškega kluba Federicom Carmelijem, ki ga je premagal s 3:2. V 1. krogu je nato Erik izgubljal proti Riccardu Grullieru z 0:2. Nato pa mu je uspel preobrat. V četrtfinalu je nato Paulina premagal Rettighierija s 3:1. V polfinalu si je privoščil še številko 2 prvenstva Nicholasa Famo (3:1).

