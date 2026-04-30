ŠK Kras z državnim prvakom in podprvakom

Državni naslov U17, državni podnaslov U15 in ekipni podnaslov U17. Izkupiček namiznoteniških igralcev športnega krožka Kras iz Zgonika na italijanskem mladinskem državnem prvenstvu v Terniju je nadvse fantastičen. V starostni skupini do 17. leta starosti je italijanski državni prvak postal ErikPaulina (letnik 2009), ki je v finalu s 3:1 (12:10, 11:9, 6:11, 11:9) premagal nekdanjega soigralca pri Krasu, slovensko govorečega igralca sardinske Muravere Francesca Trevisana. V starostni skupini U15 se je do finala prebil Jan Slavec (2012), ki je nato izgubil s 3:1 (11:9, 5:11, 11:3, 11:9) proti Tommasu Simiju (Cascina). Tako Paulina kot Slavec sta ostala v Terniju, kjer bosta trenirala do nedelje. V ponedeljek pa bosta z državno reprezentanco odpotovala na mednarodni turnir v Španijo.

Paulinova pot do osvojitve državnega naslova je bila vse prej kot lahka. Krasov namiznoteniški igralec je dobre nastope stopnjeval z dvoboja v dvoboj. Na začetku se je Paulina pomeril s soigralcem zgoniškega kluba Federicom Carmelijem, ki ga je premagal s 3:2. V 1. krogu je nato Erik izgubljal proti Riccardu Grullieru z 0:2. Nato pa mu je uspel preobrat. V četrtfinalu je nato Paulina premagal Rettighierija s 3:1. V polfinalu si je privoščil še številko 2 prvenstva Nicholasa Famo (3:1).

