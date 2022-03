»Azzurra« Hervat si želi v Turčijo

Italijanska lokostrelska reprezentanca se je v nedeljo zbrala v športnem centru Acqua Cetosa v Rimu, kjer bo skupne priprave zaključila jutri. V širšem reprezentančnem izboru je tudi tržaška lokostrelka Karen Hervat, doma iz Hrvatov pri Borštu. »Želimo si, da bodo naši lokostrelci optimalno pripravljeni pred začetkom sezone na odprtem, ki se bo začela s prvo etapo svetovnega pokala od 18. do 24. aprila v mestu Antalyja v Turčiji,« je dejal selektor »azzurrov« Giorgio Botto. Poleg Hervatove sestavljajo žensko ekipo še Lucilla Boari, Tatiana Andreoli, Tanya Giaccheri in Selene Lagazzoli. Moško ekipo pa sestavljajo: Marco Galiazzo, David Pasqualucci, Federico Musolesi, Alessandro paoli, Yuri Belli in Francesco Gregori.»Te dni smo dvakrat dnevno trenirali na sedemdesetmetrski razdalji na odprtem,« je dejala Karen Hervat, ki je pozitivno razmišljala v pričakovanju selekcijske tekme, ki bo 26. in 27. marca v kraju Cantalupa pri Turni. »Tam bo selektor odločal, kdo bo odpotoval na prvo tekmo svetovnega pokala v Turčijo,« je še dodala 21-letna Hervatova, ki nastopa za ekipo italijanskega vojaškega letalstva.