Nezakonito ustvarjal in prodajal kriptovaluto

Finančni policisti so v okviru preiskave, ki jo je vodilo goriško javno tožilstvo, zasegli 500.000 evrov premoženja Goričanu, ki je na nezakonit način ustvarjal in prodajal kriptovaluto. Finančni policisti so ugotovili, da je moški zalagal svoj igralni račun z zneski, ki si jih na podlagi prijavljenih dohodkov ne bi mogel privoščiti. Moški je za prodajo svoje kriptovalute izdelal spletno stran, ki jo je promoviral tudi preko družbenih omrežij. Številne interesente, ki so stopili v stik z njim, je prepričal, da je nakup njegove kriptovalute zelo dobra naložba. Na koncu je ogoljufal nekaj desetin ljudi, saj jim je vrnil le manjši del denarja, ki so mu ga izročili za nakup kriptovalute. Moški je pridobljeni denar uporabljal za polnjenje računa za igranje spletnih iger na srečo in za nakup nepremičnine.

Ob koncu preiskave so mu zasegli 350.000 evrov finančnih sredstev in 150.000 evrov vredno nepremičnino na Videmskem.