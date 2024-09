Na avtocesti A23 je danes zjutraj med izvozoma Gumin in Karnija na območju občine Trasaghis zgorel kombi. Voznik je uspel na srečo pravočasno izstopiti iz vozila in se ni poškodoval. Črn gost dim je bil viden daleč naokrog. Na kraju so bili gasilci, ki so požar pogasili ter osebje družbe Autostrade per l’Italia. Vozni pas so med posredovanjem zaprli za promet, zato je bil promet upočasnjen.