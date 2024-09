Slovenski dijak zmagal na prvi mednarodni olimpijadi v umetni inteligenci

Na prvi mednarodni olimpijadi v umetni inteligenci za srednješolce je prvo mesto osvojil Slovenec Brest Lenarčič, dijak Šolskega centra Rogaška Slatina, njegov uspeh pa je z bronom dopolnil še Žan Pustoslemšek, dijak Gimnazijae Ravne na Koroškem. Olimpijado, ki je potekala v Rijadu v Savdski Arabiji, je soorganiziral Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem Unesca (IRCAI) iz Slovenije.

Prvo mednarodno olimpijado v umetni inteligenci za srednješolce (IAIO 2024) je IRCAI organiziral v sodelovanju z Mednarodnim centrom za raziskave in etiko na področju umetne inteligence pod okriljem Unesca (ICARE) iz Rijada. Namen dogodka je bil »globalno spodbuditi razvoj in odnos do tako pomembne tehnologije prihodnosti kot je umetna inteligenca,« so sporočili iz IRCAI.

Olimpijade, ki je med 8. in 12. septembrom potekala v Rijadu v Savdski Arabiji, se je je udeležilo 90 tekmovalcev iz 25 držav. Najvišje število točk in s tem zlato medaljo je osvojil Brest Lenarčič, dobitnik bronaste medalje pa je postal Žan Pustoslemšek. Oba slovenska tekmovalca sta po navedbah IRCAI pokazala visoko raven strokovnega znanja na vseh tekmovalnih področjih. Brest Lenarčič je pred tem na maturi osvojil naziv zlati maturant, na lingvistični olimpijadi v Braziliji pa zlato medaljo

Tekmovalci so se sicer pomerili tako v poznavanju osnovnih principov delovanja umetne inteligence in etičnih vprašanj, ki jih odpira nova tehnologija, kot tudi v reševanju praktičnega problema. Prav zaradi povezovanja temeljnega znanja in praktičnih veščin je bilo tekmovanje po mnenju organizatorjev še bolj privlačno in vsebinsko polno, saj je med seboj povezalo številne aktualne discipline umetne inteligence, kot so strojno učenje, robotika, računalniški vid in druge.

Zadnji dnevi olimpijade so potekali sočasno s priznano mednarodno konferenco o umetni inteligenci GAIN (Global AI Summit) z več kot 450 udeleženci iz 100 držav. Na slavnostnem dogodku omenjene konference je potekala tudi razglasitev zmagovalcev tekmovanja.

Slovenskim tekmovalcem je po zaključku olimpijade čestital tudi slovenski veleposlanik v Savdski Arabiji Sašo Podlesnik, vsi udeleženci pa so tekmovali pod okriljem ACM Slovenija ter Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS).