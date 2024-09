Tržaški karabinjerji so v nedeljo, 11. septembra, pri Mačkoljah aretirali slovaškega državljana, ki je v kombiju slovaških registrskih tablic z zatemnjenimi šipami v Italijo iz Slovenije nezakonito pretihotapil devet ljudi. Gre za državljane Turčije, ki so bili brez osebnih dokumentov. Voznika so v okviru operacije, ki jo je vodilo tržaško državno sodišče, aretirali in prepeljali v tržaški zapor. Osumljen je spodbujanja nezakonitih migracij.