V Zgoniku so se veselili z zlatim Matteom

V športno-kulturnem centru v Zgoniku je AŠK Kras včeraj pripravil sprejem za paralimpijskega prvaka v namiznem tenisu Mattea Parenzana. Prisotno je bilo veliko ljudi, predvsem članov domačega društva. Uvodni nagovor je imela Krasova veteranka Katja Milič, ki je povezovala dogajanje v zgoniški športni dvorani, svoje pozdrave pa so prinesli predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin, predstavnik deželnega odbora CONI Jure Kufersin, predsednik ZKB Trst Gorica Adriano Kovačič, deželni podpredsednik SKGZ Igor Kocijančič in predsednik deželnega odbora italijanske namiznoteniške zveze Fitet Diego Derganz. Prisotne je seveda nagovoril tudi sam Parenzan, ki se je zahvalil vsem prisotnim za topel sprejem in poudaril, da je velika zasluga Krasa, da je danes nosilec zlate paralimpijske kolajne. Sledilo je druženje, med katerim se je z zlatim Matteom marsikdo, tako otroci kot odrasli, fotografiral.

