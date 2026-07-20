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Balinarji Krasa vztrajajo in zmagujejo

Ob 50-letnici delovanja so organizirali turnir na balinišču v Samatorci

Spletno uredništvo |
Samatorca |
20. jul. 2026 | 10:38
    Balinarji Krasa vztrajajo in zmagujejo
    Na balinarskem turnirju ob 50-letnici delovanja balinarske sekcije ŠK Kras
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Balinarska dejavnost, predvsem na drugi strani meje, je v polnem teku. V zamejstvu je aktivna le še balinarska sekcija ŠK Kras, ki je pred kratkim praznovala 50-letnico delovanja. Ob tej priložnosti je pod pokroviteljstvom ZKB priredila mednarodni balinarski turnir z udeležbo 12 trojk z obeh strani meje. Prve štiri ekipe pa so bile nagrajene z lepimi ročno izdelanimi kamnitimi kolajnami. Prvo mesto so osvojili domačini v postavi Sonja Lazar, Robi Milič in Zdravko Skupek pred Divačo, Povirjem in ekipo iz Golišča pri Litiji.

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