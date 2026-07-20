Balinarji Krasa vztrajajo in zmagujejo

Balinarska dejavnost, predvsem na drugi strani meje, je v polnem teku. V zamejstvu je aktivna le še balinarska sekcija ŠK Kras, ki je pred kratkim praznovala 50-letnico delovanja. Ob tej priložnosti je pod pokroviteljstvom ZKB priredila mednarodni balinarski turnir z udeležbo 12 trojk z obeh strani meje. Prve štiri ekipe pa so bile nagrajene z lepimi ročno izdelanimi kamnitimi kolajnami. Prvo mesto so osvojili domačini v postavi Sonja Lazar, Robi Milič in Zdravko Skupek pred Divačo, Povirjem in ekipo iz Golišča pri Litiji.