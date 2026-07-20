Mladi slovenski košarkarji evropski prvaki

Košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki do 20 let. Na eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84:65 (15:13, 40:32, 63:46). MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni peterki pa je bil tudi Urban Kroflič.

Za generacijo slovenskih košarkarjev rojenih leta 2006 in mlajši je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Na EP 2024 in SP 2025 so bili bronasti.

Hkrati je to četrta zlata medalja Slovenije na eurobasketih do 20 let po 2000, 2004 in 2021, sedma na velikih tekmovanjih v kategoriji do 20 let oziroma nekoč do 22 let in sedemnajsta na vseh tekmovanjih slovenskih fantov in deklet v mlajših kategorijah.

Zlata medalja ima dodatno težo, saj je Slovenija na domačem eurobasketu nastopila močno oslabljena. Na prvenstvu sta manjkala dva ključna posameznika s prejšnjih tekmovanj, Žak Smrekar in Mark Morano Mahmutović, v polfinalu se je poškodoval kapetan Urban Kroflič, v finalu pa je zaradi izgorelosti manjkal tudi Lovro Faganel.

Slovenija je manjko igralcev nadomestila z borbenostjo in veliko željo po zmagi, pomagali in glasno spodbujali pa so jo tudi gledalci v Stožicah, ki so napolnili spodnji, zeleni ring in polovico zgornjega.

Varovanci selektorja Danijela Radosavljevića, ki to generacijo vodi od 2024, so dobili prve tri četrtine in si po trojki Lovra Bolharja v zadnji sekundi tretjega dela priigrali 17 točk prednosti, ki so jih v zadnjih desetih minutah suvereno zadržali.

Najboljši strelci Slovenije v finalu so bili Vit Hrabar z 18 točkami, Mark Padjen, ki jih je zbral 14, ter s trinajstimi Filip Petkovski.

V idealni peterki prvenstva sta bila dva Slovenca, Urban Kroflič in Mark Padjen, ki je bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca EP, poleg njiju pa so bili v njej še Španec Raul Villar, Srb Nikola Džepina in Francoz Mohamed Diakite.

Zlate medalje so dobili Mark Ciperle, Samed Grošić, Mark Padjen, Lovro Bolhar, Leon Zdravković, Vit Hrabar, Urban Kroflič, Lovro Lapajne, Bine Plut, Aljaž Menič, Lovro Faganel in Filip Petkovski.

Bronasto medaljo je osvojila Španija, ki je bila boljša od Francije s 65:54.