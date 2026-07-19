Španija ali Argentina?

Danes, najkasneje okrog polnoči, bo v New Jerseyju v Združenih državah Amerike padel zastor nad 23. svetovnim nogometnim prvenstvom. Finale med Argentino in Španijo, na kateri bo sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić, se bo začel ob 21. uri.

Mundial v ZDA, Mehiki in Kanadi, ki je sicer minil v senci številnih vojn in grozot po svetu (v Iranu, v Gazi, v Ukrajini ...), je bil rekorden, še preden se je uradno začel. Največji mundial doslej z 48 udeleženkami je tudi med tekmovanjem postregel s kopico rekordov in novosti. A če so predvsem ameriški gostitelji prinesli za novosti, so nogometaši poskrbeli, da se v smislu nogometne prevlade ni veliko spremenilo.

V drevišnjem finalu na stadionu MetLife v New Jerseyju se bosta tako pomerili prvakinji Evrope in Južne Amerike, Španija in Argentina. Prva bo napadala svoj drugi naslov po letu 2010, Argentina pa četrtega doslej in drugega zaporednega. S tem je že zagotovljeno, da bo naslov tudi 23. ostal na eni izmed teh dveh celin. Doslej so evropske reprezentance osvojile 12 naslovov, južnoameriške pa deset.

Njuni poti do finala sta bili precej različni. Medtem ko je Španija na večini tekem prevladovala in na turnirju še ni zaostajala, do finala pa je prejela zgolj en zadetek, se je Argentina večkrat v izločilnih delih reševala iz brezna.

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