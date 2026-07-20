Španci drugič svetovni prvaki

Nogometaši Španije so postali svetovni prvaki. V New Yorku so z 1:0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri treh naslovih. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić.

Španija je v drugem finalu še drugič dvignila sloviti pokal. Leta 2010 je prvič slavila v Južni Afriki, ko je prav tako po podaljšku ugnala Nizozemsko z 1:0. Španci so na poti do finala v izločilnih bojih po vrsti premagali Avstrijo, Portugalsko, Belgijo in Francijo, v skupinskem delu pa so zabeležili remi proti Zelenortskim otokom ter zmagi proti Savdski Arabiji in Urugvaju.

Prvič v zgodovini mundialov sta se v finalu merila aktualni evropski in južnoameriški prvak. Španci so v dokaj bledem prvem polčasu hitro zapretili. V peti minuti je Lamine Yamal malce nenadejano prišel do priložnosti, a je prvi najstnik v zgodovini, ki je igral v finalu EP in SP, z desne strani preveč mlačno streljal.

Argentinci so bili v prvih desetih minutah precej površni pri podajah, nekaj žog so izgubili v nevarnih conah tudi kot posledica zgoščenega prostora okoli žoge po pritisku Špancev. Vinčić je puščal kar grobo igro, predvsem Argentinci so nekajkrat posredovali na meji, a slovenski sodnik dolgo ni pokazal rumenega kartona, da bi umiril strasti.

Lionel Messi, ki je po Brazilcu Cafuju postal drugi nogometaš, ki je zaigral v treh različnih finalih, je bil povsem odrezan od igre, saj mu Španci niso dovolili prostora in ga ves čas tesno pokrivali.

Za drugi strel v okvir vrat Špancev je v 39. minuti poskrbel Mikel Oyarzabal, a je z levico z roba kazenskega prostora meril preveč po sredini vrat Emiliana Martineza. Ob koncu polčasa so bili malo bolj konkretni Španci, Marc Cucurella pa je od daleč v 43. minuti sprožil mimo vrat.

Polčas je tokrat povsem v ameriškem slogu trajal kar 27 minut zaradi glasbenega šova, tudi po premoru pa je prva po zgolj nekaj sekundah zapretila Španija, a strel Alexa Baene z 20 m ni ogrozil Martinezovih vrat.

Argentina v prvem polčasu niti enkrat ni streljala proti vratom Špancev, obenem se ni niti enkrat dotaknila žoge v nasprotnikovem kazenskem prostoru.

Španci so imeli še naprej več od igre in vse bolj pritiskali. Dani Olmo je v 64. minuti sprožil od daleč, Martinez je slabo posredoval, žoga pa se je odbila v kot.

Pred zadnjim premorom za osvežitev, ki so ga na SP dodobra skomercializirali, je po podaji Yamala z glavo poskusil rezervist Ferran Torres, a je bil na pravem mestu Martinez. Nevaren je bil tudi strel Paua Cubarsija od daleč v 77. minuti.

Z glavo je v 81. minuti poskusil tudi Aymeric Laporte, a žoge ni najbolje zadel, kot tudi ne Torres v 87. minuti z volejem, medtem ko je Rodri minuto pred koncem rednega dela močno sprožil čez gol.

Nico Williams je v sodnikovem dodatku močno streljal z 20 metrov, a je Martinez ubranil, je pa imel španski napadalec še kakšno boljši možnost. Argentinci so si nekaj sekund kasneje zagrenili življenje, potem ko je drugi rumeni karton prejel Enzo Fernandez in si prislužil predčasno pot pod prho. Zadnjo priložnost v rednem delu je imel Yamal iz prostega strela, a je dobro posredoval Martinez. Podaljšek je ob številčni premoči v celoti potekal ob popolni prevladi Španije. Ta je celo zadela prek Williamsa, a je pred tem Mikel Merino napravil prekršek nad Nicolasom Otamendijem. Lepo priložnost je imel nato prav Merino, a je iz ugodnega položaja z glavo zgrešil v 103. minuti. So pa Španci vendarle po 20. strelu na tekmi le povedli, potem ko je podajo s strani Williams z glavo preusmeril v osrčje kazenskega prostora, tam pa je bil na pravem mestu Torres in žogo poslal v mrežo. Argentinci so bili še najbolj nevarni po golu, ko so imeli igralca manj na zelenici. Španci so se zanesli na obrambo, vseeno pa je bila Argentina blizu izenačenju. Najbližje so bili v 120. minuti, ko so Španci s težavo žogo izbili v kot po ostri podaji v kazenski prostor. Tudi ob naslednjem kotu je Giuliano Simeone prišel do priložnosti, a je žogo poslal čez gol.

Argentina je v sedmem finalu četrtič izgubila. Praznih rok je ostala leta 1930, 1990 in 2014, slavila pa je v letih 1978, 1986 in pred štirimi leti v Katarju. Še naprej je zadnja reprezentanca, ki je ubranila naslov, Brazilija s prvenstev leta 1958 in 1962.