Bazovski gasilec na svetovnem prvenstvu v tehničnem reševanju

Malokdo najbrž ve, da tudi gasilci imajo svoja mednarodna tekmovanja in celo svetovna prvenstva. Eno izmed najbolj prestižnih tovrstnih tekmovanj je World Rescue Challenge (WRC) ali svetovno prvenstvo v tehničnem reševanju. Letošnja že 25. izvedba tekmovanja, ki ga organizira svetovna reševalna zveza (World Rescue Organisation) pod okriljem Združenih Narodov je potekala od 5. do 9. novembra na otoku Terceira na Portugalskem. Na SPv tehničnem reševanju je že drugo leto zapored nastopil tudi 47-letni poklicni gasilec iz Bazovice Marko Metlika, ki sicer živi v Boljuncu in je že od leta 2011 zaposlen v gasilski enoti v Mestrah.

Metlika je član italijanske gasilske reprezentance z nazivom Ita1 Extrication Team. Ekipo sestavlja skupaj 12 gasilcev z različnih koncev Italije, od teh jih šest nastopa na posameznih preizkušnjah WRC. »Vsaka ekipa je morala v štirih dneh rešiti tri scenarije prometnih nesreč različnih težavnosti. Reševalci smo morali v pičlih 25 minutah na najboljši možni način poskrbeti za ranjence. Nastope so strogo nadzorovali trije sodniki: prvi sodnik je ocenjeval tehniko reševanja, drugi vodenje ekipe in medsebojno komunikacijo, tretji pa zdravstveni del reševanja,« je uvodoma dejal Metlika, ki je ob tem izpostavil tudi pomen vlog znotraj ekipe:»Vsaka ekipa ima svojega vodjo, tri specializirane tehnike in dva gasilca z diplomo iz zdravstvenih ved. Ob pristopu na scenarij mora vodja v največ 30 sekundah oceniti scenarij. Sledi stabilizacija scenarija oziroma zagotovitev varnosti, kar v prvi vrsti pomeni, da se vpletena vozila ne smejo premikati. Ta del traja največ dve minuti. Nato pride na vrsto pravo reševanje, ki je na tekmovanju zelo kompleksno. Ranjenci niso lutke, ampak žive osebe, ki obenem sodnikom sproti sporočajo, ali reševalci z njimi pravilno ravnajo.«