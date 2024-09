Belgijska kolesarka Lotte Kopecky svetovna prvakinja, tretja Elisa Longo Borghini

Belgijska kolesarka Lotte Kopecky je drugič zapovrstjo postala svetovna prvakinja na cestni dirki. V zadnjem krogu 154,1 km dolge trase v švicarskem Zürichu je bila v sprintu manjše skupine boljša od Američanke Chloe Dygert in Italijanke Elise Longo Borghini. Najboljša slovenska predstavnica je bila Urška Žigart na 24. mestu.

Žigart je ciljno črto prečkala nekoliko v ozadju z zaostankom 4:21 minute. Sedemindvajsetletnica se je v zadnjem krogu dlje časa vozila v večji skupini v lovu na deseto mesto, na koncu pa je nekoliko popustila in zaostala za najboljšo dvajseterico.

Zasedla je 24. mesto, dolgo pa je bila v boju za najboljšo slovensko uvrstitev na cestnih dirkah na SP. Še naprej tako najboljšo znamko drži Eugenia Bujak iz leta 2020 v italijanski Imoli, ko je bila 14.

Nastopili sta še dve Slovenki, Špela Kern in Urša Pintar, a v deževnem Zürichu preizkušnje nista končali.

Zelo nepredvidljivo dogajanje s številnimi napadi in ubežnimi skupinami je najprej zaznamoval napad Nizozemke Demi Vollering, ki je razbila večjo skupino in s sabo 48 km pred koncem odpeljala še okoli deset kolesark.

Ob tem napadu je sprva zaostala danes najmočnejša Slovenka Žigart, ki se je skušala z ostalimi kolesarkami prebiti v skupino pred sabo, kar ji je naposled tudi uspelo pred vstopom v zadnji krog.

V najboljšem položaju so bile Nizozemke, ki so imele največ svojih kolesark v ospredju. Na koncu pa so ravno predstavnice najboljše reprezentance ostale praznih rok, potem ko je Vollering zasedla peto mesto. To se je Nizozemski zgodilo prvič po desetih letih.

V sprintu je bila med najboljšo šesterico najmočnejša Kopecky, ki je s tem ubranila naslov prvakinje iz lanskega Glasgowa in svoji državi zagotovila osmo zlato kolajno. Do drugega mesta je prisprintala Dygert, ki je v zadnjem kilometru ujela vodilno skupino. Tretja je bila Longo Borghini, ki ni unovčila samostojnega napada 5,5 km pred koncem.

V nedeljo bo za konec prvenstva še moška cestna dirka, na kateri bo slovenska reprezentanca med najbolj izpostavljenimi z obema zvezdnikoma Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem.