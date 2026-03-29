Bo tehnična napaka Luko Dončića stala 317.000 dolarjev?

Košarkarji Los Angeles Lakers so v noči na soboto v ligi NBA s 116:99 premagali Brooklyn Nets. Izdatno je k novi zmagi moštva iz mesta angelov, 14. na zadnjih 16 tekmah, prispeval Luka Dončić, ki je dosegel 41 točk ter osem skokov ter potrdil vrhunsko formo, saj je že na 12. tekmi zaporedoma presegel mejo 30 točk. Hkrati pa si je prislužil si je tudi 16. tehnično napako. Če ta obvelja, bo na naslednji tekmi moral počivati, prisilno mirovanje pa bi ga lahko po poročanju ameriške televizije ESPN stalo kar 317.000 ameriških dolarjev.

Dončić si je novo tehnično napako prislužil v tretji četrtini, ko se je zapletel z Ziairejem Williamsom. Po osebni napaki v napadu Ljubljančana sta se košarkarja zapletla, iz posnetka pa je razvidno, da je Dončić Williamsa porinil, ta pa je nato zamahnil proti obrazu Dončića. Če bo tehnična napaka obveljala, bo to pomenilo, da zvezdnik jezernikov ne bo mogel igrati na naslednji tekmi, ko se bo moštvo iz Los Angelesa v noči s torka na sredo na domačem igrišču pomerilo z Washington Wizards.