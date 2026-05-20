Opčine spet prestolnica svetovnega kotalkanja

S prvimi uradnimi treningi v kotalkarski dvorani na openskem Pikelcu se je včeraj začela letošnja izvedba mednarodnega tekmovanja za pokal Sedmak Bressan. Organizator prestižnega tekmovanja za vse starostne kategorije je domači AŠD Polet.

Na ploščadi na Opčinah se bo do nedelje zvrstilo približno 260 tekmovalcev iz devetih držav. Poleg sedmerice evropskih držav bosta na pokalu Sedmak Bressan prvič zastopani Nova Zelandija in Slonokoščena obala. V članski konkurenci bo nastopala tudi Maja Corsi, ki se je ravnokar izkazala s četrtim mestom na tekmi svetovnega pokala v Nemčiji, barve Poleta pa bodo branili Stefan Tomsic, Kevin Zenic in Nina Dazzara. Lepo število tekmovalcev bo Polet imel v mlajših kategorijah.

Bogat tekmovalni spored se bo začel danes s tekmami otroških kategorij v plesu (solo dance). Višek dogajanja bo kot vselej konec tedna s preizkušnjami v kratkem programu za mladince in člane v soboto pozno popoldne ter preizkušnjami v dolgem programu prav tako za mladince in člane v nedeljo zgodaj popoldne. Celotno dogajanje bodo v živo predvajali tudi na uradni spletni strani tekmovanja (www.sedmakcup.it), kjer bodo tudi sproti objavljali rezultate.