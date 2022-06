Boj za državni naslov, pristanišče, Rusija

Ženski naslov čez dve leti, na moškega pa bo treba še počakati. To so napovedi predsednika tržaškega vaterpolskega kluba Pallanuoto Trieste Enrica Samerja. Društvo, ki je nastalo leta 2003 z združitvijo vaterpolo sekcij Triestine nuoto in Edere, se je v manj kot dveh desetletjih življenja povzpelo do A1-lige (najprej v moški konkurenci nato še v ženski) in se letos v moški konkurenci za las ni uvrstilo v finale za naslov. Predsednik tržaškega vaterpolskega društva Samer je hkrati tudi eden izmed najbolj uspešnih tržaških podjetnikov. Njegova Samer&Co Shipping se ukvarja s pristaniško dejavnostjo, tako da je pogovor, ki se je začel z izključno športno vsebino, zaključil tudi s podjetniškim pogledom na tržaško pristanišče in na posledice, ki jih je imel izbruh vojne v Ukrajini na pristaniško ekonomijo in dejavnosti.

Pogovor smo vsekakor začeli prav v vidiku 20-letnice ustanovitve kluba, do katere bo prišlo septembra prihodnje leto: »Sicer mi se imamo za društvo s stoletno zgodovino, saj sta tako Edera kot Triestina nuoto nastali pred več kot enim stoletjem, a formalno smo ustanovili Pallanuoto Trieste leta 2003. Ne bom skrival, da so bili naši cilji in načrti se čim prej povzpeti do A1-lige. Ko sta se Edera in Triestina nuoto odpovedali sekciji vaterpola so bile ambicije že zelo velike. Seveda imeti določene ambicije in nato resnično doseči zastavljene cilje, sta dve različni stvari. Opozarjam tudi na način, kako doseči te cilje. Lahko bi postali vidni predstavniki italijanskega vaterpola tako na moški kot na ženski ravni z velikimi finančnimi investicijami in umetno sestavljenimi ekipami. A želeli smo nekaj drugačnega. A1-ligo smo dosegli po zaslugi dolgega in zahtevnega dela na vseh nivojih, zlasti na mladinski ravni. Prav zato gre za veliko zadoščenje za vseh nas, vodstva, igralcev. In mesto se tega zaveda, tako da imamo vedno več navijačev. Pri tem procesu je bila bistvenega pomena možnost upravljanja bazena pri Sv. Ivanu. Tam je zvezni plavalni center in to, da lahko uporabljamo bazen cele popoldneve v funkciji naših vaterpolo ekip, nam je omogočilo, da smo lahko odigrali vidno vlogo tudi na mladinski ravni in nato nekateri mladi so postali člani prve ekipe, ki trenira v bazenu Bianchi. A brez svetoivanskega bazena tega prehoda ne bi moglo biti. Ravno zato, ker želimo delo nadgraditi, je naš glavni cilj prihodnjih mesecev, da čim prej pokrijemo odkriti bazen v centru Bianchi. V načrtih je, da bo od oktobra dalje bazen pokrit in uporaben. Za nas je bistveno, da se tak bazen lahko izkorišča celo leto, ne pa samo v poletnih mesecih. Povpraševanja je veliko, tekmovalni športniki – tako plavalci kot vaterpolisti – pa potrebujejo več prostorov za treniranje. In število ljudi, ki se s plavanjem ne ukvarja zgolj rekreacijsko, je vse več. Zvezni plavalni center mora biti usmerjen v gojenje plavalcev tekmovalcev.

Kako bi želeli praznovati 20-letnico društva?

Postavili smo si tri glavne cilje. Kar se tiče plavalne sekcije je naš cilj, da bi postali tekom štirih-petih let eno izmed najbolj pomembnih plavalnih društev v Italiji, torej da bi se borili za najvišja mesta tudi na državnih prvenstvih v plavanju. Drugi cilj zadeva moško vaterpolo ekipo. Letos smo presegli zastavljene cilje. Seveda, s kančkom sreče več bi lahko zelo uspešna sezona postala nepozabna, a smo več kot zadovoljni z opravljenim delom. V prihodnji sezoni se želimo utrditi tam na vrhu, po možnosti bi hoteli narediti še korak več. Obenem bomo prvič v zgodovini nastopali v evropskem pokalu, ki bo za vse mlade igralce nadvse pomembna izkušnja. Želimo prvenstvo zaključiti na enem od prvih treh mest. In nato postati druga sila, saj je trenutno Pro Recco objektivno veliko boljši od vseh ostalih ekip. Naskakovanje naslova ni le od nas odvisno. Želimo postati kot Inter, Milan ali Juventus. Torej ekipa, ki je več ali manj vsako leto tam pri vrhu. Najbrž je morebitni naš uspeh tudi odvisen od njihovih odločitev. Če bodo vztrajali s takimi investicijami, bo za vsakogar res težko jih premagati. Tretji cilj zadeva žensko vaterpolo ekipo (prav včeraj so imenovali novega trenerja, ki je Paolo Zizza op av.). Letos smo dosegli obstanek, a ekipo želimo zelo nadgraditi. Že v prihajajoči sezoni je cilj uvrstitev med boljše ekipe prvenstva in nato želimo v sezoni 2023/24 osvojiti naslov italijanskega prvaka. V dveh letih torej ciljamo na »scudetto«.

